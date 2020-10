コロナに感染したトランプ大統領は無敵なのか　真の敵は「VIP症候群」と政治の高齢化だ

[ロンドン発]10月1日夜に新型コロナウイルス感染が判明し、ワシントン近郊のウォルター・リード米軍医療センターに緊急入院したドナルド・トランプ米大統領は5日(日本時間6日朝)、「本当に気分は晴れやかだ。コロナを恐れるな」とツイートし、退院しました。

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!