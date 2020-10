【上院議員感染で票不足かも】

与党共和党の上院議員によるコロナ感染が相次いでいるからで、皮肉にもバレット氏のお披露目会がスーパースプレッダーになったとしています。





CNN は、Inside one celebration that helped spread the virus across the US government(政府高官の間でコロナ感染を広げた祝賀イベント)の中で、先月26日に連邦最高裁判事に指名されたバレット氏のお披露目会が開かれたホワイトハウスで、来客はまず地下の小部屋で名前や電話番号、誕生日の情報を提供したあと、ひとりひとり別の小部屋に連れて行かれ、コロナの検査のために鼻に綿棒が入れられたと伝えています。





トランプ大統領を含めて、2日の時点でこの行事に参加した7人の感染が確認されたとしています。3日になって、3人目の上院議員の感染も確認されたそうです。





New York Times は、Trump’s Diagnosis Imperils Quick Supreme Court Confirmation Timeline(トランプのコロナ感染は迅速な連邦最高裁の判事承認に危惧も)の中で共和党指導部が10月12日に上院の委員会でバレット氏の公聴会の開始し、22日にも上院全体の承認を済ませて、大統領選挙の8日前の26日に承認することを目指している一方で、与党共和党議員の相次ぐ感染により、それを実現できない可能性もあると報じています。





現在、53対47でかろうじて過半数を握っている共和党にはメイン州のSusan Collinsとアラスカ州のLisa

Murkowskiの2人の女性議員が性急な承認にすでに反対しており、病で倒れる議員がこれ以上増えると過半を確保できない可能性があるとしています。





一方、バレット氏はことし、すでにコロナに感染したあと回復していて、2日に行われた検査でも陰性だったということです。





The Atlantic はSuddenly, Amy Coney Barrett Might Not Have the Votes(バレット氏、突然、必要な票を確保できないかも)の中で、先月26日はワシントンにいる与党共和党議員にとっては連邦最高裁判事にバレット氏が指名され、承認も確実視されていたことで祝賀ムード一色だったが、そのわずか1週間後には票を確保できるかどうかをめぐり不吉なムードとなったと伝えています。





めでたいお披露目会が一転、スーパースプレッダー的な惨事となり、これまでに共和党の上院議員3人の感染が確認されたとしています。3人はユタ州のMike

Lee、ノースカロライナ州のThom Tillis、それにウィスコンシン州のRon Johnsonで、Lee上院議員とTillis上院議員はバレット氏の公聴会を行う司法委員会の委員だということです。





議会上院がバレット氏を承認するかどうかを決める投票の時点で3人が不在だと、性急な承認にすでに反対を表明している2人の議員と合わせると5票を失い必要な票数を確保できない計算になるとしています。





遠隔で投票を認めた下院と異なり、上院では議員がリアルに議場で投票する必要があるそうです。