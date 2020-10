【トランプ感染　社説から】

トランプ大統領のコロナ感染をめぐる社説について。と言っても日本時間のきょう(火)午前7:30にも退院するようです。

アメリカのリベラルなWashington Post、保守的なWSJ、そしてイギリスのFTより。

一番分かりやすかったのはLos Angeles TimesのTrump’s COVID-19 infection is of his own doing(トランプの感染は自業自得)ですが、内容を紹介せずともタイトルで十分にわかりますね。

Washington Postの社説はThe nation needs the truth on President Trump’s illness(国民はトランプ大統領の健康状態について真実を知る必要がある)。

この中で、「われわれは大統領とファストレディーらの迅速な回復を願う」としたうえで、大統領が「安全保障を含めて重大な決定を下すことができるのか国民は知る必要がある」としています。

大統領が側近の感染を知りながら資金集めのパーティに参加したり、マスクをせずに大勢で集まったりしたと指摘。

「みなマスクをしてソーシャルディスタンスを維持しなくてはならない。トランプ大統領は今回の不運をきっかけにこの点を支持者やアメリカ国民全員にしっかり伝えることを願う」と締めくくっています。

WSJの社説はTrump’s Positive Covid Test(トランプのコロナ陽性)で、副題として「感染は呪いではなく、回復により楽観的な見方も」としています。

この中で、大統領の職務というのは人との接触を避けて執行できないとした上で、「アメリカのメディアは新たなコロナの事例の発生は政策の失敗だというフィクションを繰り返し伝えている」と批判しています。

一方で、大統領の主治医に対しては毎日、大統領の健康状態をオープンにするべきだと注文をつけています。

さらにバイデン大統領と息子のハンター・バイデンを個人攻撃するという戦略は機能していないので、入院中に戦略を練り直すべきだと促しています。

そして、「トランプ氏が迅速に回復すれば、コロナにもかかわらずアメリカは通常に戻れるのだという選挙戦のテーマを地で行くことになる。コロナに突然襲われた対応次第で国全体にとって模範を示すこともできる」と総括しています。

FTの社説はTrump’s virus poses new risks in US election(トランプ感染で米大統領選挙に新たなリスク)。

この中で、ただでさえ大混乱のアメリカ大統領選挙がトランプ大統領のコロナ感染で一段と不透明感が広がっているとしています。

トランプ大統領は、大好きな大規模選挙集会を当面は開けず、コロナに慎重に対応してきたバイデン候補を揶揄することもできなくなると指摘。

さらに、国民の視線をコロナから連邦最高裁判事の人事や全米の暴動にそらしてきたが、自らが感染したことでコロナ対策が最前線の争点になったと言います。

また、株価が落ちたことに見られるように、投資家は選挙に不安を抱いていて、トランプ大統領が選挙で敗北しても権力を移譲すると明言しないことから、選挙結果が確定するまでに長い時間を要するだけでなく、暴動に発展することを懸念していると分析しています。