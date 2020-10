バロンズ：雇用回復は打ち止め、経済低迷リスクに直面か

[画像をブログで見る]

Barron’s : Good Bye To The Rapid Jobs Recovery, Prepare For The Move Into Reverse.

バロンズ誌、今週のカバーはトランプ大統領の新型コロナウイルス感染とその影響を取り上げる。10月2日の金融市場は、感染発表を消化しS&P500種株価指数の下落は限定的で、米10年債利回りは小幅上昇にとどまり、金先物相場は反落で取引を終えた。しかし、 アナリストはトランプ氏感染を受け世間が再び新型コロナウイルスへの警戒を強めるシナリオを指摘 。空の旅やレストラン利用を再び自粛する傾向が強まるリスクに警戒を示す。なお、同日の航空関連株は下院が2.2兆ドルの追加経済対策を可決(上院では取り上げられる公算小)した結果、追加救済案がまとまる期待から0.9%高で引け。ただトランプ政権と米上院が1.6兆ドルが掲げる追加経済対策1.6兆ドルには開きがあり、成立へのハードルは未だ高い。

当サイトが定点観測する名物コラム”アップ・アンド・ダウン・ウォール・ストリート”、今週はいつものランダル・フォーサイス氏担当分ではなく、マシュー・C・クライン氏執筆分をお届けします。米経済の回復を疑問視するコラムの抄訳は、以下の通り。

雇用回復は終焉を迎え、失業増加に直面する場合も― The Jobs Recovery Has Ended—and May Be Reversing.

5月から6月に掛け確認した急速な雇用回復は明らかに終了したどころか、雇用が喪失する逆の展開を迎えるかもしれない。

米9月雇用統計では、 週当たり平均労働時間に加え、不完全失業率が低下するなど好材料を確認 した、しかし、新たな数字は米経済が回復のモメンタムを失ったことを表している。例えば、 5~6月の雇用の伸びは平均で約3%増となり、3~4月に失った雇用の30%を回復するに十分 だった(注;本文中では5~6月の雇用の伸び4%増、3~4月に失った雇用の40%を回復と明記していたが、筆者の計算を元に修正)。しかし、 7~9月は平均で1%程度の増加にとどまり、就労者数の増加字体をみても5~6月に雇用を回復した半分に過ぎない 。実際、恐らく誤って「有休休暇なしの雇用」とみなされた雇用者の増加を踏まえれば、9月に就労者数は減少していた可能性がある。

また、 9月時点で就労者数は2月の水準を7%下回り、就労者ベースで約1,070万人(筆者注:本文では1,170万人だったが、計算を元に修正)を下回る状況 だ。もちろん一時解雇者が380万人だったため、彼らが復職する期待もある。とはいえ彼らが明日職を回復したとしても、2月時点と比較して就労者数はまだ740万人(筆者注:690万人かと思料)下回ったままだ。

その上、フルタイムを希望しながらパートタイムで働く労働者は2月時点より200万人上回る。4月のピーク時点で660万人上回っていたことを踏まえれば改善しているが、これは非自発的なパートタイム労働者の減少ペースがフルタイムの雇用者の伸びを上回っているためで、パートタイム労働者が労働市場から退出している可能性を表す。

雇用の鈍化は、業種別でも明らかだ。 小売や娯楽・宿泊、人材派遣などコロナ禍で最も打撃を受けた業種はコロナ禍以前に民間労働市場の3分の1を占めていたが、コロナ禍で3~4月の雇用喪失の3分の2を占めた 。これらの業種の回復動向は 5~6月に平均で10%増だったが、7~9月では平均2%増 に過ぎない。企業の雇用サイクルに敏感な人材派遣となれば、9月は横ばいだった。

政府部門の雇用も、回復に水を差している。9月は国勢調査の臨時雇用の反動減が雇用全体を下押しした。また、 今後は州政府・地方政府が歳入減少を受け職員の削減に踏み出しかねない 。既に州政府・地方政府は小学校から大学までの教職員を8%、その他職員を5%削減した。結果、政府の雇用は国勢調査の臨時雇用を除き、2月時点を120万人下回り、2月以降の雇用喪失分の10%を占める。

3月に成立した景気刺激策、CARES法の一部(失業保険の上乗せ、給与保証プログラム申請期限)が7月末や8月初めに期限切れを迎えたことも問題視されよう。

既に企業は、 ウォルト・ディズニーを始めマラソン・ペトロリアムなど人員削減 に動いている。これらの数字は、今後現れることだろう。しかし、最終的に家計の所得と企業の利益を押し下げうる。米政府が新たな追加経済対策を打ち出さない限り、回復の遅れは新たな景気低迷を生み出すだろう。

――新型コロナウイルス向け追加経済対策ですが、 トランプ大統領のコロナ感染後に共和党で3人の議員が感染を報告した結果、マコーネル上院院内総務は審議中止の方針を表明 しました。従って、 追加経済対策が米大統領選前に成立する可能性は、ほぼゼロ といって過言ではない。米株相場が一時的に失望売りで反応してもおかしくありません。

雇用統計をみると回復ペースは明らかに鈍化し、米新規失業保険申請件数でも確認できます。その半面、 平均時給は上昇し、雇用確保に向け対面サービスを必要とする娯楽・宿泊や小売で牽引していることも事実 。米議会の追加経済対策が必要なのは百も承知ながら、週当たり労働時間の伸びも含め、総合的な判断が必要です。何より、米 大統領選や米議会選を経て、2021年には追加経済対策が出てくる期待 もあります。新型コロナウイルスとインフルエンザのツインデミックのリスクと隣り合わせとはいえ、回復の芽が摘まれたわけではない点を留意すべきです。

