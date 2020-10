カルロス・ゴーンがレバノンで教壇に就く

Holy Sprit University of Kaslik(カスリク聖霊大学)でカルロス・ゴーンがEXECUTIVE PROGAM IN BUSINESS STRATEGIES AND PERFORMANCE(経営戦略&管理プログラム)なるものの教鞭を執ることが報じられていました。

日本のニュースでも取り上げられていたのですが、CNNは一歩踏み込んだ情報を公開していました。ルノーのCEO職を取締役会で解任され、現在はジャガー・ランドローバーのCEOに就いている、ティエリー・ボロレ氏も講座に講師として参加するそうです。

JAGUAR LAND ROVER広報写真



そして、ゴーン逮捕以後、日産から去ったゴーンの側近と言われていた、ホゼ・ムニョス北米担当で元CPO(チーフ・パフォーマンス・オフィサー)も講師として決まっているとか。なお、ムニョス氏は現、現代自動車COOで北米ならびに米国現代自動車CEO。

現代自動車広報写真



疑わしきは被告人の利益に、という言葉は尊重しますがね・・・、前代未聞の被告人国外逃亡のあげく、かつての側近たちとビジネススクールで教鞭をねぇ・・・。お三方、 プロ経営者 で荒波を乗り越えている方々。実践的かつ文字通りの「世渡り」には長けていますね。