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金融庁、システム障害でＪＰＸと東証に報告命令＝報道


［東京　２日　ロイター］ - 複数の国内メディアによると、金融庁は２日、日本取引所グループと東京証券取引所に対し、金融商品取引法に基づく報告徴求命令を出した。システム障害により１日の株式売買が終日停止した原因の究明と再発防止策の報告を求めた。報告結果を基に、金融庁が障害発生の経緯を厳正に検証するという。

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