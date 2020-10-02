  1. トップ>
記事
  • ロイター

ファーストリテ、9月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋10.0％


［東京　２日　ロイター］ - ファーストリテイリング<9983.T>は２日、９月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比１０．０％増加したと発表した。中旬まで気温が高く、夏物商品や在宅需要にマッチした商品、エアリズムマスクの販売が好調だった。客数は同８．５％増、客単価は同１．４％増となった。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    橋下氏 会議側も推薦理由明かせ

    橋下徹

  2. 2

    学問への人事介入 菅首相に抗議

    大串博志

  3. 3

    学術会議 菅首相の任命権は当然

    木走正水（きばしりまさみず）

  4. 4

    よくバレなかったな 瀬戸の本性

    NEWSポストセブン

  5. 5

    バイデン勝利で米経済は最悪期に

    海老原嗣生

  6. 6

    菅首相の学術会議巡る拒否は違法

    猪野 亨

  7. 7

    石原さとみ結婚へ 発表日が物議

    NEWSポストセブン

  8. 8

    菅首相 日本学術会議の任命拒否

    海野隆

  9. 9

    舛添氏「気の緩み」に医師が反論

    中村ゆきつぐ

  10. 10

    万年野党の方が楽? 新立民に呆れ

    諌山裕

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。