［東京 ２日 ロイター］ - ファーストリテイリング<9983.T>は２日、９月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比１０．０％増加したと発表した。中旬まで気温が高く、夏物商品や在宅需要にマッチした商品、エアリズムマスクの販売が好調だった。客数は同８．５％増、客単価は同１．４％増となった。
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- 2020年10月02日 16:35 (配信日時 10月02日 16:32)
ファーストリテ、9月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋10.0％
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