ファーストリテ、9月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋10.0％





［東京 ２日 ロイター］ - ファーストリテイリング<9983.T>は２日、９月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比１０．０％増加したと発表した。中旬まで気温が高く、夏物商品や在宅需要にマッチした商品、エアリズムマスクの販売が好調だった。客数は同８．５％増、客単価は同１．４％増となった。