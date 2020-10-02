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押印が必要な手続き

押印が必要な行政手続きにはどんなものがあるでしょうか。

年間１００万件以上行われている手続きには例えば．．

住民票の写し等の交付請求（２０１８年度で最も多かった手続き）
６５，８７４，６４７件

健康保険・船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
５６，７４９，６５６件

給与所得者の扶養控除等申告書
約４４，０００，０００件

輸入申告
約４０，０００，０００件

年間１万件以上の手続きで各省で最も件数が多いものは．．

自動車の継続検査（国交省）
２０，９６５，６６０件

不動産登記の申請（法務省）
１０，１１０，７９５件

児童手当の受給資格及び所得に関する現況の届け出（内閣府）
約９，７００，０００件

自動車の保管場所証明の申請（国家公安委員会）
７，８６１，５６３件

賞与に関する報告（私立学校教職員共済法施行規則）（文科省）
１，１１４，９７４件

輸入植物等の検査の申請（農水省）
約６５０，０００件

損害保険代理店の登録等又は役員・使用人の届出（金融庁）
３９６，０６３件

契約の申し込み（小規模企業共済法施行規則）（経産省）
１００，２１２件

フレックスタイム制適用職員の勤務時間の申告（人事院）
３６，２４８件

個体等の登録（環境省）
約１０，６００件

ちなみに防衛省で最多は予備自衛官の志願５，０７１件。

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