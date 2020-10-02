押印が必要な行政手続きにはどんなものがあるでしょうか。
年間１００万件以上行われている手続きには例えば．．
住民票の写し等の交付請求（２０１８年度で最も多かった手続き）
６５，８７４，６４７件
健康保険・船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
５６，７４９，６５６件
給与所得者の扶養控除等申告書
約４４，０００，０００件
輸入申告
約４０，０００，０００件
年間１万件以上の手続きで各省で最も件数が多いものは．．
自動車の継続検査（国交省）
２０，９６５，６６０件
不動産登記の申請（法務省）
１０，１１０，７９５件
児童手当の受給資格及び所得に関する現況の届け出（内閣府）
約９，７００，０００件
自動車の保管場所証明の申請（国家公安委員会）
７，８６１，５６３件
賞与に関する報告（私立学校教職員共済法施行規則）（文科省）
１，１１４，９７４件
輸入植物等の検査の申請（農水省）
約６５０，０００件
損害保険代理店の登録等又は役員・使用人の届出（金融庁）
３９６，０６３件
契約の申し込み（小規模企業共済法施行規則）（経産省）
１００，２１２件
フレックスタイム制適用職員の勤務時間の申告（人事院）
３６，２４８件
個体等の登録（環境省）
約１０，６００件
ちなみに防衛省で最多は予備自衛官の志願５，０７１件。