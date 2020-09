トランプ氏 VS バイデン氏、前代未聞の第1回討論会の勝者と敗者は？

Who Won And Lost The First Presidential Debate?

経済金融局CNBCが、こんなジョークを飛ばしていました。

トランプ大統領とバイデン候補、初の討論会での勝者は?

そりゃ旦那、ネットフリックスですぜ。

と言いますのも、約1時間半にわたる一騎打ちは混沌、衝突、中断、罵倒の嵐で、ユーラシア・グループのイアン・ブレマー氏が「今まで見てきたなかで、史上最悪」と切り捨てるほどの泥仕合だっただめです。

トランプ氏がバイデン氏の言葉をことごとく遮り、バイデン氏はカメラ目線でご自身の主張を訴えるなか、一向に政策議論が進みませんでした。実際、CBSとYouGovの世論調査は、以下のような結果となっています。

チャート:世論の感想は「イライラした」が69%で1位。討論会の印象も「ネガティブ」が83%と圧倒的

CNNの世論調査では、10人に6人がバイデン氏勝利と回答、トランプ氏は28%程度でした。ただし、2016年時点の結果(クリントン氏:62%、トランプ氏:27%)と変わらないのですよ。

先のジョークは、視聴に値せずとの観点から「人々がネットフリックスに移った」と強烈な皮肉を放っていたわけですね。ちなみに、ツイッターでは司会を務めたFOXニュースのクリス・ウォレス氏に激しい批判が寄せられていたものです。余談ながらウォレス氏は72歳、バイデン氏(78歳)とトランプ氏(74歳)より、年下なんですね。

歴史に名を遺すであろう、世紀の討論会に対する主要メディアのヘッドラインは以下の通りです。

・トランプとバイデン、議論を呼ぶ第1回目の討論会で衝突―Trump, Biden Clash in Contentious First Debate WSJ紙

・トランプとバイデンの、醜い第1回討論会―Trump, Biden get nasty in first presidential debate FOXニュース

・討論会でトランプはバイデンのリードを縮められず、ホラー・ショーで全米を恐怖に陥れる―Presidential debate didn’t help Trump catch Biden, but horror show scared America USAトゥデー紙

・第1回討論会、執拗なトランプの横やりが顕著に―First Trump-Biden meeting marked by constant interruptions by Trump ワシントン・ポスト紙

・トランプ、混沌とした討論会で白人至上主義を非難せず―Trump Refuses to Denounce White Supremacy in Chaotic Debate ニューヨーク・タイムズ紙

・トランプ、司会のクリス・ウォレスと議論―Trump Battles Debate Moderator Chris Wallace: ‘I Guess I’m Debating You’ ブライトバート

・討論会ウォッチャー、騒々しく混沌とした討論会を非難―Debate Watchers Slam Loud, Chaotic Trump-Biden Debate ボイス・オブ・アメリカ

・トランプとバイデン、不作法な討論会で衝突―Trump and Biden clash in ill-mannered presidential debate FT紙

・トランプとバイデン、混沌とした討論会で侮辱の応酬―Presidential debate: Trump and Biden trade insults in chaotic debate BBC

・トランプとバイデン、第1回討論会での醜い争い―Trump, Biden battle in ‘ugly’ first US election debate アルジャジーラ

・クレムリン、バイデンとトランプの討論会を米国の”新たな政治的文化“と評価―Kremlin says Biden-Trump debate shows a new trend in US ‘political culture’ タス通信(→ロシア大統領報道官のペスコフ氏のコメントを紹介)

・「おい、黙ってくれないか」、バイデンはトランプの相次ぐ妨害回避に悪戦苦闘―‘Will you shut up, man?’ Biden struggles to talk over interjecting Trump as debate gets off to messy start RT

・トランプ、米国経済の急減速につき“中国からの伝染病”を非難―Presidential debate: Donald Trump blames ‘China plague’ for US economic woes サウスチャイナモーニングポスト紙

・第1回討論会、トランプとバイデンが激しく衝突するなか混沌に陥る―First 2020 U.S. presidential debate descends into chaos as Trump, Biden clash fiercely 人民日報

さて、そうは言うものの大事なポイントもございました。今回の6つの質問ごとに見ていきましょう。

1) トランプ氏とバイデン氏の過去の記録など

ある年に3,800万ドル、別の年に2,700万ドル納税した

→トランプ氏が2016~17年に連邦所得税につき750ドルずつしか支払っていないとの報道に対し、トランプ氏は「私は」と発言。また、納税にあたりバイデン氏が上院議員、あるいは副大統領時代に成立した法案で損失計上などを通じ節税する仕組みが存在したと猛攻。

→バイデン氏、トランプ氏のコメント中に「確定申告を公表せよ」と口を挟む。