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7月景気動向指数改定値、30日午後2時に公表＝内閣府

［東京　２９日　ロイター］ - 内閣府は２９日、７月の景気動向指数改定値を３０日午後２時に公表すると発表した。２８日午後２時に公表する予定だったが、数値の精査が必要として延期していた。

２８日に公表された毎月勤労統計調査の訂正値を反映するという。

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