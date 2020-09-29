7月景気動向指数改定値、30日午後2時に公表＝内閣府

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［東京 ２９日 ロイター］ - 内閣府は２９日、７月の景気動向指数改定値を３０日午後２時に公表すると発表した。２８日午後２時に公表する予定だったが、数値の精査が必要として延期していた。
２８日に公表された毎月勤労統計調査の訂正値を反映するという。
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