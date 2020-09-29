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ナゴルノカラバフ地域を巡る戦闘は28日夜も継続＝アゼルバイジャン国防省


［バクー　２９日　ロイター］ - 旧ソ連アゼルバイジャンの国防省は２９日、アルメニア人勢力が実効支配するアゼルバイジャン南部ナゴルノカラバフ自治州を巡る両国の戦闘は２８日夜も続いたと声明で発表した。

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