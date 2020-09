【大量閉鎖】、セックス・アンド・ザ・シティのあの店も経営破綻に閉鎖！Ｄ＆Ｇキモノ？

■日本でも大ヒットしたテレビドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ(Sex and the City)」のロケ地としても知られるニューヨークの老舗ディスカウントチェーンが倒産した。オフプライスチェーンのセンチュリー21(Century 21)が連邦破産法11条の適用を申請し経営破綻したのだ。



ブランド品を割安で販売するニューヨークの店舗はドラマの影響もあり日本人観光客にも人気だったが、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化していた。



1961年に創業したセンチュリー21はニューヨークシティの6店舗を含めニュージャージー州やペンシルバニア州など全13店舗を閉鎖する予定。センチュリー21は余剰在庫品や季節外れ品、傷ものなど正規の値段では販売できないブランド品を半額以下で販売するオフプライスストアとして拡大。



アルマーニやクリスチャン・ルブタンなど高級デザイナーブランドやアクセサリーの掘り出し物などが見つかることもあり「ニューヨークの最高の秘密(New York's Best Kept Secret)」と呼ばれていた。



特にワン・ワールド・トレード・センター(One World Trade Center)近くにあるセンチュリー21の旗艦店は「セックス・アンド・ザ・シティ」主人公キャリー・ブラッドショー(サラ・ジェシカ・パーカー)がたびたび買い物する店であり、イタリアを代表する世界的なラグジュアリー・ファッションブランドのドルチェ&ガッバーナのキモノを見つけたことでも知られている。



パンデミックによる倒産や大量閉鎖はこれだけにとどまらない。7月に倒産した、婦人服チェーンの「アン・テイラー」やプラスサイズの「レーン・ブライアント」などを傘下にするアシナ・リテール・グループはジャスティス(Justice)の一部を閉鎖することを発表した。



6歳〜12歳までの女の子にファッショナブルなアパレルを提供するジャスティスは以前、リミテッド・ツー(Limited Too)の店名で展開。今回の追加閉鎖では13州に展開する23店舗が恒久的に閉店となる。アシナ・リテール・グループでは破綻時、国内にある約2,800店舗のうち最大1,600店舗を閉鎖する計画を発表していた。



向こう2年で不採算店を中心に全体の2割に相当する200店舗を閉鎖することを発表しているホームファーニッシング最大手のベッドバス&ビヨンドは、29州にある63店舗の閉鎖店リストを明らかにした。カリフォルニア州の6店舗やニューヨーク州の6店舗など今年末までに閉鎖となる。



ベッドバス&ビヨンドは先月末、3,000人近くの社員をレイオフするとも発表している。



これまでのところパンデミックの影響でJCペニーやニーマン・マーカス、ロード&テイラー等、多くの企業が破綻し閉鎖となっている。ただ年末商戦も近づいてきていることでなんどかそこまで持ちこたえようとしているチェーンストアも少なくない。いずれにしても来年早々、多くのチェーンが姿を消すのだろう。



⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。ジョンズ・ホプキンス大学によると新型コロナウイルスの感染が確認された人は25日現在、アメリカで700万人を超えました。死亡者も20万人以上となっています。アメリカは感染者数、死者数ともに世界最悪です。これから寒くなってくるとインフルエンザの季節。



ほぼ間違いなく新型コロナウイルスの感染が再び拡大していきます。というのもアメリカ人はパーティ大好き、トーク大好きですから。先日もウチの近所で大々的な誕生日会をやっていました。アパートの駐車場にテントを張って、生バンドまで呼んでの深夜のマリアッチどんちゃん騒ぎ。ウイルス大好物のクラスター誕生日会です。日本にはコロナ自警団、自粛ポリスと言われる人たちがいるようですが是非、アメリカで活躍してもらいたい、と思ってしまうほどこちらは「そんなの関係ねぇ!」な人たちばかりです。アメリカはこれから年末にかけて10月末のハロウィン、11月末の感謝祭日にクリスマスと毎月クラスター・イベントが続きます。



感染に対する意識の低さが間接的にお店を大量閉鎖に陥れているとも言えますね。