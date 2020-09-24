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三菱ＵＦＪリースと日立キャピタル、来年4月に合併へ

［東京　２４日　ロイター］ - 三菱ＵＦＪリースと日立キャピタルは２４日、経営統合に向けた契約を締結したと発表した。２０２１年４月の統合を予定。三菱ＵＦＪリースを存続会社とする合併で、日立キャピタルの普通株式は２１年３月３０日付で上場廃止となる見通し。

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