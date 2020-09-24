［東京 ２４日 ロイター］ - 三菱ＵＦＪリースと日立キャピタルは２４日、経営統合に向けた契約を締結したと発表した。２０２１年４月の統合を予定。三菱ＵＦＪリースを存続会社とする合併で、日立キャピタルの普通株式は２１年３月３０日付で上場廃止となる見通し。
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- 2020年09月24日 15:10 (配信日時 09月24日 15:09)
三菱ＵＦＪリースと日立キャピタル、来年4月に合併へ
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