【きょうも米株価値下がり】

ニューヨーク株式市場のダウ平均株価がまた500ドル以上値下がり。アメリカでIT企業に対する締め付け強化、最高裁判所の判事の死去に伴う議会の混乱、感染者数の拡大が主な要因だということです。

WSJ はTech Shares Lead Stocks Lower(テック企業が株価を押し下げる)の中で23日のダウ平均株価が前日比で525ドル下がって2万6763ドルで取り引きを終えたのは、米司法省がIT企業のコンテンツに関する責任を制限してきた法律を変えるための提案を議会に提出したことなどからIT関連銘柄が再び売られたと報じています。

この日投資家向けのイベントを開いた米電気自動車のテスラの株はとりわけ値下がり。イーロン・マスクCEOがバッテリーのコストを大胆に引き下げるには3年かかり、年間2000万台の生産目標も時期を明言しなかったことで投資家の間で失望感が広がったそうです。

さらにアメリカやヨーロッパで新型コロナウイルスの感染者が増えていることで幅広い銘柄が売られたということです。

New York Times はThe Justice Department proposes changes to curb protections(米司法省、IT企業に対する保護の変更を提案)の中で米司法省が議会に対してフェイスブックやユーチューブのコンテンツに関する責任を制限してきた1996年通信品位法230条の改訂案を提出したと伝えています。

現状では投稿の内容について、プラットフォームと呼ばれるIT企業を裁判に訴えることが難しいということです。

トランプ大統領はIT企業に対する締め付けを強化していて、その一環だとしています。

FT はアメリカの感染者数の増加について、テキサス州で死者が135人増えてこれまでに1万5129人に達し、ニューヨーク州、ニュージャージー州、カリフォルニア州に続いて、新型コロナウイルスの死者が1万5000人を超えたと伝えています。

ミズーリ州の知事も感染が確認されたとしています。