【Amazon Fresh】、アマゾン新スーパーの最先端ハイテクカートで買い物したら凄かった！

■ネット通販最大手のアマゾンは17日、ロサンゼルス郊外ウッドランドヒルズにスーパーマーケット「アマゾン・フレッシュ(Amazon Fresh)」を一般にオープンした。アマゾン・フレッシュ・ウッドランドヒルズ店は今年4月から営業を開始していたもののネットスーパー専用のダークストアとして宅配サービスのみで稼働していた。アマゾン・フレッシュは先月27日から招待状をもつ一般顧客のみに公開していた。アマゾン・フレッシュ・ウッドランドヒルズ店(6245 Topanga Canyon Blvd Woodland Hills, CA 91367)はシティバンクやオフィスデポ、AT&Tストアが入居する、道路沿いのネイバーフッド型ショッピングセンター内にある。ロサンゼルス・ダウンタウンから西に車で40分(約40キロメートル)にあるウッドランドヒルズ地区は、年収中央値が8.5万ドルと比較的高い所得層が住んでいる地域だ。アマゾンが開発した33,000平方フィート(920坪)のスーパーの営業時間は午前7時〜午後10時。アマゾンフレッシュの品揃えはコカ・コーラやスマッカーズのいちごジャム、ケロッグのシリアル、タイド(Tide)洗濯洗剤など一般的な食品スーパーに、アマゾン傘下のホールフーズ・マーケットのプライベートブランド「365」やアマゾンのプライベートブランドなどを扱っている。また生鮮品では精肉・シーフード・コーナー、デリ等で対面販売を取り入れている。アマゾン・フレッシュはレジなし店舗とは異なり一般的なフルサービスのレジが14台ある。また「ジャスト・ウォーク・アウト(Just Walk Out)」技術を搭載したスマートショッピングカート「アマゾン・ダッシュカート(Amazon Dash Cart)」を20台導入している。ダッシュカートはコンピュータービジョンを内蔵した4つのカメラに重量センサー、タッチスクリーンを搭載した世界最先端となるショッピングカートだ。ダッシュカートの使い方はアマゾンゴーの入店時と同様、スマートフォンからアマゾン・アプリを起動し画面下にあるメニュー「カート」を選択する。タグ「ホールフーズ・コード(Whole Foods Code)」「ブック&4スター(Books & 4-star)」「アマゾンゴー(Amazon Go)」が並んでいるタグから「フレッシュ・インストア(Fresh In-Store)」をタップしQRコードを表示させるのだ。QRコードをダッシュカートのスキャナーで読み込ませれば利用者のアマゾン・アカウントとダッシュカートのスクリーンが紐付き買い物ができるようになっている。同時にアレクサで予め作成しておいた買い物リスト(ショッピングリスト)もカートの10インチ・スクリーンに表示されるのだ。なお紐付けられると最初にアニメ動画によるインストラクションが表示されるようになっている。あとは商品をカートに入れることで自動的に商品を認識する。コンピュータービジョンが商品を認識することで、商品バーコードをスキャンする必要がないのだ。カートに商品を入れると、軽いチャイム音とともにカートのライトが白く光り、スクリーン上のショッピングカートに商品名や数量、価格が表示される。一方、カートが商品を認識できなければ、「ピッピッピッ」のビープ音にオレンジ色に光り、カート内カメラで撮影した商品画像(撮影できない場合もある)と「認識できませんでした(We didn't Catch That)」がスクリーン表示されるのだ。認識できなかった場合、商品をカートにゆっくりと入れることで認識される他、スクリーンに「青果(Produce)」「バーコードアイテム(Barcode Item)」、かばんやバッグなどの「個人の所有物(Personal Item)」をタップしマニュアルで入力するようになっている。ダッシュカートを使った量り売りではスクリーン上にある「商品コードを押す(Add PLU Item)」をタップし、カートに入れると自動的に質量を量り、価格を表示する。カートから商品を出すと逆に「何を取り出しましたか?(What did you remove?)」にカートリストが表示され、そこから選ぶことになるのだ。ダッシュカートはペーパークーポンも利用できるようになっており、画面右下にある「クーポン(Coupon)」をタップするとスキャナーが赤く光りスキャンできるようになっている。買い物が終わればレジ横にあるダッシュカート専用の通路「アマゾン・ダッシュカート・レーン(Amazon Dash Cart Lane)」を通るとスクリーンが緑色に変わり「完了しました(You're all set)」とともに合計金額が表示され同時にメールでeレシートが届くようになっている。常駐スタッフがダッシュカートをレーンで受け取り、通常のカートに商品を入れ替えて持って出れるようになっているのだ。50〜60キログラム以上はあると思われるダッシュカートはフルサイズ・ショッピングカートではなく小型サイズのショッピングカートだ。そのため小さな子どもを乗せることはできず、カートの容量も二袋程度(最大でも20アイテム)の買い物をする利用者を対象にしている。商品をカートに入れるだけで商品を認識でき重さまで測れるダッシュカートはまさにスマートカートであり、アマゾンゴー・グローサリーではできない買い物を実現しているのだ。今日はダッシュカートを中心に画像や動画(ショートムービー)をアップする。トップ画像:ネット通販最大手のアマゾンは17日、ロサンゼルス郊外ウッドランドヒルズにスーパーマーケット「アマゾン・フレッシュ(Amazon Fresh)」を一般にオープンした。午前7時のオープンに向け、後藤は40分前に到着。グランドオープニングの日時があまり知られていなかったためか、7時のオープン直前は10人程度の行列だった。後藤は2番目だった。これが世界最先端のスマートカートのアマゾン・ダッシュカートだ。重さは50〜60キログラム以上はあると思われるダッシュカートはフルサイズ・ショッピングカートではなく小型サイズのショッピングカートだ。そのため小さな子どもを乗せることはできず、カートの容量も二袋程度(最大でも20アイテム)の買い物をする利用者を対象にしている。オープン直前に数えると、20台用意してあった。1台は数万ドル(数百万円)はするだろう。ダッシュカートの使い方はアマゾンゴーの入店時と同様、スマートフォンからアマゾン・アプリを起動し画面下にあるメニュー「カート」を選択。「ホールフーズ・コード(Whole Foods Code)」「ブック&4スター(Books & 4-star)」「アマゾンゴー(Amazon Go)」が並んでいるタグから「フレッシュ・インストア(Fresh In-Store)」をタップしQRコードを表示させる。QRコードをダッシュカートのスキャナーで読み込ませれば利用者のアマゾン・アカウントとダッシュカートのスクリーンが紐付き買い物ができるようになっている。10インチ程度のスクリーンにダッシュカートに載せた商品リストが並び、右にはアマゾン・エコーのアレクサで予め作成しておいた買い物リスト(ショッピングリスト)が並んでいる。買い物リストを見ながら買い物でき、購入したら(ダッシュカートに商品を載せたら)商品名の左にある□部分をタップすれば商品が消えるようになっている。ダッシュカートは商品をカートに入れることで自動的に商品を認識する。コンピュータービジョンが商品を認識することで、商品バーコード等をスキャンする必要がないのだ。カートに商品を入れると、軽いチャイム音とともにカートのライトが白く光り、スクリーン上のショッピングカートに商品名や数量、価格が表示される。シャンプーをダッシュカートに入れるだけで自動的に商品を認識している。カートに商品を入れるとチャイム音とともにカートのライトが白く光り、スクリーン上のショッピングカートに商品名や数量、価格が表示されるパンケーキミックスをサッと入れても認識できている。ダッシュカートを使った量り売りではスクリーン上にある「商品コードを押す(Add PLU Item)」をタップし、商品コードを入力して、果物や野菜などの商品をカートに入れると自動的に質量を量り、価格を表示する。「質量を確認しました(Confirm Weight)」のボタンを押すとカートに入る。