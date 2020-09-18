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ユーロ圏経常黒字、7月は166億ユーロへ縮小＝ＥＣＢ

［フランクフルト　１８日　ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が発表した７月のユーロ圏経常収支（季節調整後）は１６６億ユーロの黒字となった。６月の２０７億ユーロから黒字幅が縮小した。第１次所得収支の減少が貿易黒字の増加を相殺した。

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