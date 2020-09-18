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豪による中国企業排斥、信頼感を損なう＝中国外務省


［北京　１８日　ロイター］ - 中国外務省の汪文斌報道官は１８日、オーストラリアがこのところ国家安全保障の名目で中国企業数社を排斥していることは、中国企業の信頼感を損なうと述べた。

定例記者会見で述べた。

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