【TikTokめぐるドラマ】

中国企業のバイトダンスが運営するTikTokは若者の間でたいへんな人気ですが、個人情報が中国当局に漏洩しているのではないかとして、トランプ大統領が今月20日までにアメリカ企業に売却するよう求めています。

【アップデート】FTはトランプ政権のご機嫌を取るために、バイトダンスがTikTokの株式をアメリカ市場で上場することで合意したと報じています。

期限を目前にして経営権をめぐってドラマが展開されているそうです。





WSJ はTrump Administration Pushes for U.S. Control of TikTok(トランプ政権、米投資家のTikTok経営権を狙う)の中でトランプ政権が中国のバイトダンスが運営する短編動画投稿サイトのTikTokの経営について、アメリカの投資家が経営権を握ることができるよう狙っていると報じています。





技術提携相手として名乗りを挙げている米オラクルに対して、バイトダンスは経営権を維持したい意向で、これに対して米共和党の上院議員らが反発しているということです。





バイドダンスがTikTokを経営権を維持する可能性についてトランプ大統領は「概念として受け入れがたい」と述べました。バイトダンスは現在、ベンチャーキャピタルなどのアメリカ企業が40%握っていて、25%がバイトダンス創業者のZhang Yimin、20%がバイトダンスの従業員が所有しているということです。





100%の移管に反対してい流のは中国当局のみならず、リスクを負わされるアメリカ企業もそうだとしています。オラクルによる提案は15日にCFIUS=アメリカ外国投資委員会が検証したものの、直ちに結果を公表しませんでした。





FT はTrump flags concerns about Oracle-TikTok deal(トランプ、オラクルとTIkTokのディールに懸念を表明)の中で、オラクルが中国のバイトダンスとの間で技術パートナーシップに合意し、新たなアメリカ本社の企業となると伝えられていることについて、仮に中国企業が経営権を維持した場合、トランプ大統領が反対すると伝えています。





オラクルの今の提案に賛成にしているのは、ムニューシン財務長官、ロス商務長官、バー司法長官ん、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏だとしています。中国強硬派とされるポンペイオ国務長官は立場を鮮明していないそうです。





オラクルは、TikTTokを支えるバイトダンスのアルゴリズム技術の監視をし、バイトダンスとTikTokが開発した技術はアメリカ国民の情報をぬ盗み取ることを阻止するためにまずはオラクルが検証するとしています。





NewbYork TImes はBacklash Grows to TikTok-Oracle Deal(TikTokめぐるオラクルの提案に反発広がる)の中で、いずれも共和党でフロリダ州選出のルビオ上院議員やノースカロライナ州選出のティリス上院議員、テキサス州選出のコーニン上院議員らがTikTokの親会社のバイトダンスがアルゴリズムを管理する限り、反対することを表明した書簡を公表したと伝えています。