  1. トップ>
記事
  • ロイター

米大統領、菅新首相を歓迎　インド太平洋構想追求＝ホワイトハウス


［ワシントン　１６日　ロイター］ - トランプ米大統領は、菅義偉新首相を歓迎し、「自由で開かれたインド太平洋構想」を引き続き追求するため、ともに取り組む姿勢を示した。

ホワイトハウスが声明を発表した。

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「ドナルド・トランプ」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    仕事してがっかり…芸能人の素顔

    放送作家の徹夜は2日まで

  2. 2

    地方で人気の石破氏が大敗した訳

    大濱﨑卓真

  3. 3

    たかまつなな「政治が嫌になる」

    たかまつなな

  4. 4

    菅氏の改革で株式市場は一変する

    武者陵司

  5. 5

    河野氏も?新IT&行革大臣は期待大

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  6. 6

    菅新総裁の危機対応初動「圧巻」

    山下雄平

  7. 7

    望月記者「菅氏は非を認めない」

    たかまつなな

  8. 8

    「民意なき総裁選」の声に呆れ

    深谷隆司

  9. 9

    テレ東女子アナ 音声流出認める

    文春オンライン

  10. 10

    菅氏が左遷した元官僚の実名告発

    文春オンライン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。