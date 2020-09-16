米大統領、菅新首相を歓迎　インド太平洋構想追求＝ホワイトハウス

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［ワシントン １６日 ロイター］ - トランプ米大統領は、菅義偉新首相を歓迎し、「自由で開かれたインド太平洋構想」を引き続き追求するため、ともに取り組む姿勢を示した。
ホワイトハウスが声明を発表した。
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