YouTubeがTikTok風ショート動画機能を発表、撤退したインドからスタート

『スター・ウォーズ』のクローンの攻撃が現実になった。YouTubeは「YouTube Shorts」というショート動画機能を携え、ますます競争が熾烈になるショート動画エコシステムに参入することを発表した。「YouTube Shorts」は、15秒の短い動画を編集・投稿できるサービスだ。TikTokに対抗する類似機能を通じ、どうやらYouTubeはTikTokが数年にわたって支配してきた市場に参入しようとしている。今後数日にわたってインドでベータ版の「YouTube Shorts」を開始する。偶然にも、インドでは今年の夏にTikTokがすでに禁止されたエリアだ。今回の発表は、InstagramがTikTokのライバルとなる「Reels」を発表したわずか数週間後の出来事である。



YouTubeが14日に公式ブログに投稿した文書が指摘するように、ショート動画という形式はYouTubeにとってまったく新しいものではない。「Charlie Bit My Finger(チャーリーに指を噛まれた)」や「Good Morning Yall(みんな、おはよー)」といったバイラル動画の多くは、一般的にYouTubeのイメージが強い。それに、YouTubeが初めて投稿した動画「Meet Me in the Zoo(動物園にて)」は18秒だった。とはいっても、バイラル動画よりも長い音楽やVlog(動画ブログ)は、YouTubeのいたるところにある。