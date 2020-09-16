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情報ＢＯＸ：菅内閣の顔ぶれ


［東京　１６日　ロイター］ - 菅内閣の閣僚名簿は以下の通り。

・内閣総理大臣　　　　　菅義偉

・副総理兼財務大臣・内閣府特命担当（金融、デフレ脱却）　

麻生太郎

・総務大臣　　　　　　　武田良太

・法務大臣　　　　　　　上川陽子

・外務大臣　　　　　　　茂木敏充

・文部科学大臣・教育再生担当

萩生田光一

・厚生労働大臣・働き方改革担当　

田村憲久

・農林水産大臣　　　　　野上浩太郎（初）

・経済産業大臣・産業競争力担当・ロシア経済分野協力担当・原子力経済被害担当・内閣府特命担当（原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 　　　　　　　

梶山弘志

・国土交通大臣・水循環政策担当

赤羽一嘉

・環境大臣・内閣府特命担当（原子力防災）

小泉進次郎

・防衛大臣　　　　　　　岸信夫（初）

・内閣官房長官・沖縄基地負担軽減担当・拉致問題担当

加藤勝信

・復興大臣・福島原発事故再生総括担当

平沢勝栄（初）

・国家公安委員長・国土強靭化担当・領土問題担当・内閣府特命担当（防災、海洋政策）

小此木八郎

・行政改革担当・国家公務員制度担当・内閣府特命担当（沖縄及び北方対策、規制改革）

河野太郎

・１億総活躍担当・まち・ひと・しごと創生担当・内閣府特命（少子化対策、地方創生）　　　　

坂本哲志（初）　　

・経済再生担当・全世代社会保障改革担当・内閣府特命担当（経済財政政策）　

西村康稔　

・デジタル改革担当・情報通信技術（ＩＴ）政策担当・内閣府特命担当（マイナンバー制度）

平井卓也

・東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当・女性活躍担当・内閣府特命担当（男女共同参画）

橋本聖子　　　　　

・国際万博担当・内閣府特命担当（消費者および食品安全、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策）

井上信治（初）

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