情報ＢＯＸ：菅内閣の顔ぶれ

［東京 １６日 ロイター］ - 菅内閣の閣僚名簿は以下の通り。
・内閣総理大臣 菅義偉
・副総理兼財務大臣・内閣府特命担当（金融、デフレ脱却）
麻生太郎
・総務大臣 武田良太
・法務大臣 上川陽子
・外務大臣 茂木敏充
・文部科学大臣・教育再生担当
萩生田光一
・厚生労働大臣・働き方改革担当
田村憲久
・農林水産大臣 野上浩太郎（初）
・経済産業大臣・産業競争力担当・ロシア経済分野協力担当・原子力経済被害担当・内閣府特命担当（原子力損害賠償・廃炉等支援機構）
梶山弘志
・国土交通大臣・水循環政策担当
赤羽一嘉
・環境大臣・内閣府特命担当（原子力防災）
小泉進次郎
・防衛大臣 岸信夫（初）
・内閣官房長官・沖縄基地負担軽減担当・拉致問題担当
加藤勝信
・復興大臣・福島原発事故再生総括担当
平沢勝栄（初）
・国家公安委員長・国土強靭化担当・領土問題担当・内閣府特命担当（防災、海洋政策）
小此木八郎
・行政改革担当・国家公務員制度担当・内閣府特命担当（沖縄及び北方対策、規制改革）
河野太郎
・１億総活躍担当・まち・ひと・しごと創生担当・内閣府特命（少子化対策、地方創生）
坂本哲志（初）
・経済再生担当・全世代社会保障改革担当・内閣府特命担当（経済財政政策）
西村康稔
・デジタル改革担当・情報通信技術（ＩＴ）政策担当・内閣府特命担当（マイナンバー制度）
平井卓也
・東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当・女性活躍担当・内閣府特命担当（男女共同参画）
橋本聖子
・国際万博担当・内閣府特命担当（消費者および食品安全、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策）
井上信治（初）