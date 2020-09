毒物使われたロシア野党指導者、「ベッドから離れる」まで回復

毒物による重篤症状が出て、ドイツ・ベルリンの病院で治療を受けているロシアの野党指導者アレクサンドル・ナワリヌイ氏(44)が、人工呼吸器を外しベッドから起き上がれるようになった。病院が14日、明らかにした。

ベルリンのシャリテ病院はツイッターで、ナワリヌイ氏が快方に向かい続けていると公表。「現在、関節の動きをよくする治療を受けており、短時間ベッドを離れることができる」と説明した。

