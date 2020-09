【TikTok率いるのは41歳の女性】

FT

中国企業が運営するSNSのTikTokがマイクロソフトではなくオラクルを提携相手に選んだのは創業者のラリー・エリソン会長のトランプ大統領との近さが要因だという報道が目立ちます。そのTikTokを率いるのは41歳のオーストラリア人の女性だそうです。 [画像をブログで見る] (Reuters)はOracle beats Microsoft to TikTok US deal(オラクル、TikTokアメリカ事業をめぐりマイクロソフトに競り勝つ)の中で、短編動画投稿サイトのTikTokを運営する中国バイトダンスが米オラクルとの間でアメリカ事業の一部をめぐり「技術提携(technical partnership)」に向けて基本合意に達したと報じています。シリコンバレーでは少ないトランプ支持者として知られるラリー・エリソン会長率いるオラクルは、今回の合意の一環としてTikTokの安全保障上の懸念を払拭するとしています。一方、ウォルマート組んだマイクロソフトは13日、合意に達しなかったことを明らかにしたそうです。オラクルは、TikTokの顧客基盤を得ることで既存のソフトウエア事業の底上げにつながると解説。はOracle confirms deal with TikTok-owner ByteDance to become 'trusted technology provider'(オラクル、TikTok親会社のバイトダンスとの合意をコンファーム)中で、オラクルが14日、TikTokの技術プロバイダーとなることを認めたと報じています。中国バイトダンスが米財務省に提出した書類にオラクルとの提携が盛り込まれたとしています。ムニューシン財務長官はCNBCのインタビューでアメリカ国民のデータが安全に取り扱われることなどが第一だと主張。その上で政府の承認が必要なことから数日以内に米財務省のテクニカルチームとオラクルが協議の場を持つことを明らかにしました。はOracle Deal With TikTok to Undergo U.S. National Security Review(オラクルのTikTokめぐる合意、アメリカの安全保障レビューへ)の中で、米財務省が今週、CFIUS=米国外国投資委員会でTikTokの問題を協議し、大統領はCFIUSの勧告を覆すこともできると報じています。オラクルは1億人とも言われるアメリカのTikTokユーザーの個人データをオラクルのクラウドで管理し、アメリカ国内のみで取り扱うと見られるとしています。クラウド事業でアマゾンやマイクロソフトに遅れを取っているオラクルにとっては、膨大な動画のデータを管理することで存在感を高められると解説。これぞ創業者のラリー・エリソン会長の野望だそうです。オラクルはバイトダンスの既存の投資家のほか、元はマイクロソフトと組んでTikTokの買収を目指していた小売最大手ウォルマートとも手を組むのではないかともしています。はThe Woman Taking Over TikTok at the Toughtest Time(TikTokの最も苦しい時にトップになる女性)の中で、米トランプ大統領と中国の習近平国家主席の板挟みになりながらTikTokを率いるのは、ユーチューブの幹部出身で、2018年からTikTokの北米事業を運営してきたバネッサ・パパス氏(41歳)だと報じています。先月、ディズニー出身のケビン・メイヤーCEOが政治的な先行き不透明感を理由に退任。トランプ大統領が今月20日までにTikTokがアメリカ企業に買収されない限り事業を禁止するとした大統領令を発し、名乗りをあげていたマイクロソフトが提携相手に選ばれなかったと明らかにしたということです。パパス氏は、交渉には直接かかわっていないとした上で、ユーザーとクリエイターを第一に考えていると強調。先月、「始まりはTikTokで(It starts on TikTok)」とする全米キャンペーンを始めたということです。パパス氏は、フェイスブックやツイッターと異なり、TikTokはフォロワー数のみで人気を測っているわけではなく誰でもクリエイターになれるとしています。