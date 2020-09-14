7月第3次産業活動指数は93.7、前月比0.5％低下＝経産省





［東京 １４日 ロイター］ - 経済産業省が１４日発表した７月の第３次産業活動指数（季節調整済み、総合）は９３．７（２０１５年平均＝１００．０）で、前月比０．５％低下した。低下は２カ月ぶり。

１１業種中、低下方向に影響したのは５業種。

「小売業」は織物・衣服・身の回り品小売業、機械器具小売業や飲食料品小売業が低下したことから４．９％低下した。「電気・ガス・熱供給・水道業」は電気業が低下し、６．２％の低下。「金融業、保険業」は２．５％、「医療、福祉」は１．６％、「物品賃貸業（自動車賃貸業を含む）」は０．３％、それぞれ低下した。

一方、６業種が上昇方向に影響した。「生活娯楽関連サービス」は、宿泊業、娯楽業が上昇したことから４．３％上昇。「卸売業」は 機械器具卸売業や建築材料、鉱物・金属材料等卸売業が上昇し、２．３％上昇。「事業者向け関連サービス」は０．７％、「運輸業、郵便業」は０．５％、「情報通信業」は０．４％、「不動産業」は０．１％、それぞれ上昇した。

＊経済産業省の発表資料は以下のＵＲＬでご覧になれます。

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html