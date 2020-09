トランプ大統領と野党民主党のバイデン候補の戦いが激化しています。

政策に違いがあるものの、対中強硬路線は変わらないという見方が広がっています。

Washington PostはTrump heading to Michigan; Biden series on coronavirus revelations in new book(トランプ、ミシガンへ。バイデンはトランプ暴露本を利用)の中でトランプ大統領が10日、激戦州の中西部ミシガン州に向かい、これに対してバイデン候補は自宅からトランプ批判を展開したと報じています。

また、バイデン陣営はジャーナリストのボブ・ウッドワード氏が新著で、トランプ大統領がコロナを過小評価したことを明らかにしたことを利用しているとしています。

トランプ大統領は記者会見で自らの行動を正当化し、ウッドワードに伝えたことがそれほどひどいことならなぜウッドワードがその場で報じることなく、今になって本に掲載したのかと述べたそうです。

New York TimesはTrump lands in Michigan after pushing for college reopenings and Big Ten footballs’s return(トランプ、大学の対面授業再開を求めたあとミシガンを訪問)の中で、トランプ大統領が10日の記者会見でフットボールと大学の対面需要の再開を求めたあと、激戦州のミシガン州を訪問したと報じています。

会見で大統領は「学生たちは大学キャンパスにいた方が安全だ」と述べたとしています。バイデン候補は先週、連邦政府のコロナ対応が失敗したことからミシガンでフットボール選手が感染し、フットボールが観戦できなかったと主張していました。

WSJはWhat’s Biden’s New China Policy? It Looks a Lot Like Trump’s(バイデンの中国政策はトランプのにそっくりの中で、仮にバイデン候補が大統領に就任したとしても、中国との関係はすでに曲がり角を越えていて強硬路線に変わりないだろうと報じています。

通商強硬派のトランプ大統領は中国との良好な関係を維持するというこれまでの外交路線を打ち破り、信頼できない競争相手だとみなして、中国からの輸入品の3分の2に関税を課し、中国からの投資を制限し、同盟国に中国の技術を排除するよう圧力をかけてきたとしています。