［東京 １１日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１２０円８４銭安の２万３１１４円６３銭となり、反落した。前日の米国株市場で主要３指数が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行した。その後は下げ幅を縮小し、小幅安の水準で推移している。業種別では、ゴム製品、卸売、鉱業、輸送用機器、石油・石炭などが安い。
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- 2020年09月11日 09:20 (配信日時 09月11日 09:12)
寄り付きの日経平均は反落、米国株安を嫌気
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