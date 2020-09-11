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寄り付きの日経平均は反落、米国株安を嫌気


［東京　１１日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１２０円８４銭安の２万３１１４円６３銭となり、反落した。前日の米国株市場で主要３指数が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行した。その後は下げ幅を縮小し、小幅安の水準で推移している。業種別では、ゴム製品、卸売、鉱業、輸送用機器、石油・石炭などが安い。

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