【トランプの負け犬嫌い】

トランプ大統領にとって、戦没兵士に敬意を表することよりも髪型の方が大事だという米雑誌アトランティックの報道が物議を広げています。

軍の最高司令官である大統領が戦没兵士に敬意を示すことが重要視されているアメリカで、退役軍人の団体などが反発しているそうです。

[画像をブログで見る]

The Atlantic がTrump: Americans Who Died in War Are ‘Losers’ and ‘Suckers’(トランプ、戦死したアメリカ人は「負け犬」だ)の中で、トランプ大統領がおととし、パリを訪れた際に雨で髪型が乱れることを理由に1918年のBelleau Woodの戦いで亡くなったアメリカ兵が眠る墓地を表敬するのをやめ「なぜ負け犬が眠る墓地に行かなければならないのか」と述べるなど、戦死したりけがをした兵士を侮辱してきたと報じています。

ほかにも、かつて共和党の大統領候補でもあり、ベトナム戦争で捕虜になった英雄のマケイン氏や、2004年にイラクで戦死したイスラム系アメリカ人の兵士の遺族を攻撃するなどの事例を挙げています。

FT はBiden accuses Trump of disparaging fallen soldiers(バイデン、戦死した兵士を軽んじたトランプを批判)の中で、ホワイトハウス奪還を目指す野党民主党のバイデン候補がアトランティックの報道の後「皆が思っていたことを露呈した。トランプは大統領にも最高司令交換にもふさわしくない」とのべたと伝えています。

パリで雨による髪型の乱れを理由に表敬をやめたと報じられたことについて、トランプ大統領は「フェイクだ」と述べたとしています。

一方で、バイデン氏の発言のあと、国防総省が政府系のアメリカ軍の新聞のStars and Stripesに対する予算削減を撤回したと発表したということです。

別のアメリカ軍系のMiilitary Timesが先月、現役の軍関係者に対して実施した調査によると、トランプ支持が37.4%まで下がり、バイデン支持が41.3%となっているということです。

Washington Post は Trump, under fire for alleged comments about veterans, has a long history of disparaging military service(退役軍人にしたとされる発言で非難の矢面に立つトランプ、軍役に対する侮辱はこれまでも)の中で、トランプ大統領が以前にも膝のけがを理由にベトナム戦争への従軍を回避したことを「グッドジョブだった」と述べたり、ベトナム戦争で戦った人たちを 回避できなった負け犬だと評したりしたと報じています。

その上で、専門家の話として、トランプ 大統領が自らが指揮するアメリカ軍を攻撃する理由として、2016年にイラクやアフガニスタンを念頭にendless war(永遠に続く 戦争)に反対して勝利したことから、支持基盤の心に火に灯すためだと解説。

一方で、ホワイトハウスはアトランティックの記事を猛烈に否定しているとしています。

New York Times はThe Latest Polls, the Great Non-Tightening: This Week in the 2020 Raceの中で、さまざまな世論調査でバイデン氏がトランプ氏に対して全米で7ポイントから10ポイントのリードを維持していると 伝え て い ます 。

激戦州別に見るとFox Newsの調査でバイデン氏がアリゾナ州で9ポイント、ウィスコンシン州で8ポイント、ノースカロライナ州では4%のリードしかないということです。

モンマス大学の調査ではノースカロライナ州の差はわずか2ポイント、ペンシルバニア州では4ポイントで誤差の範囲になっているとしています。