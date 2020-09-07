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訂正-〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越し額が減少

［４日　ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（９月１日までの週）に基づくロイターの算出によると、ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する売り越し額は３２８億３０００万ドルで、前週の３３６億８０００万ドルから減少（訂正）した。

対象通貨にニュージーランドドル、メキシコペソ、ブラジルレアル、ロシアルーブルを含めたドルの売り越し額<NETUSDALL=>は３３３億７０００万ドル。前週は３４０億７０００万ドルだった。

ＣＦＴＣが発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下の通り。

円 9月1日終了週 前週 コード

ロング 46,654 44,978 <1097741NLNG>

ショート 17,050 21,362 <1097741NSHT>

ネット 29,604 23,616 <1097741NNET>

ユーロ 9月1日終了週 前週 コード

ロング 250,867 262,061 <1099741NLNG>

ショート 54,120 50,309 <1099741NSHT>

ネット 196,747 211,752 <1099741NNET>

ポンド 9月1日終了週 前週 コード

ロング 49,213 45,390 <1096742NLNG>

ショート 42,901 39,790 <1096742NSHT>

ネット 6,312 5,600 <1096742NNET>

スイスフラン 9月1日終了週 前週 コード

ロング 19,263 18,344 <1092741NLNG>

ショート 7,666 6,478 <1092741NSHT>

ネット 11,597 11,866 <1092741NNET>

カナダドル 9月1日終了週 前週 コード

ロング 26,590 21,590 <1090741NLNG>

ショート 53,596 50,908 <1090741NSHT>

ネット -27,006 -29,318 <1090741NNET>

豪ドル 9月1日終了週 前週 コード

ロング 58,190 51,131 <1232741NLNG>

ショート 58,355 55,030 <1232741NSHT>

ネット -165 -3,899 <1232741NNET>

メキシコペソ 9月1日終了週 前週 コード

ロング 45,309 42,397 <1095741NLNG>

ショート 39,340 38,535 <1095741NSHT>

ネット 5,969 3,862 <1095741NNET>

ニュージーランドドル 9月1日終了週 前週 コード

ロング 21,434 19,756 <1112741NLNG>

ショート 14,468 15,568 <1112741NSHT>

ネット 6,966 4,188 <1112741NNET>

＊詳細は以下をご覧ください。

http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

＊本文１段落目の「増加」を「減少」に訂正し、見出しの形式も修正します

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)

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