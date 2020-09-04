［３日 ロイター］ - ブルームバーグは、ソフトバンクグループ<9984.T>が動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」のインド資産の買収に向け他社と連合を組むことを模索しており、地元のパートナーを探していると報じた。
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- 2020年09月04日 08:20 (配信日時 09月04日 08:18)
ソフトバンクＧ、ＴｉｋＴｏｋのインド資産買収を模索＝ＢＢＧ
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