［ワシントン ３日 ロイター］ - 米民主党のペロシ下院議長とムニューシン財務長官は、９月末の政府機関閉鎖回避に向けたつなぎ予算で非公式に合意した。米ＡＢＣニュースが３日、両氏の電話協議の内容について詳しい関係者の話として報じた。
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- 2020年09月04日 07:20 (配信日時 09月04日 07:18)
米下院議長と財務長官、政府閉鎖回避へつなぎ予算で合意＝ＡＢＣ
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