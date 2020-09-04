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米下院議長と財務長官、政府閉鎖回避へつなぎ予算で合意＝ＡＢＣ


［ワシントン　３日　ロイター］ - 米民主党のペロシ下院議長とムニューシン財務長官は、９月末の政府機関閉鎖回避に向けたつなぎ予算で非公式に合意した。米ＡＢＣニュースが３日、両氏の電話協議の内容について詳しい関係者の話として報じた。

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