［ワシントン ３日 ロイター］ - 米労働省が３日に発表した２９日までの週の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は８８万１０００件と、前週の１０１万１０００件から減少し、ロイターがまとめたエコノミスト予想（９５万件）以上に改善した。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大は収束の兆しが見えず、労働市場の回復も勢いが鈍る中、失業保険申請件数はなお高止まりが続いている。
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- 2020年09月03日 22:40 (配信日時 09月03日 22:35)
米失業保険申請88.1万件、前週比13万件減少 なお高止まり
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