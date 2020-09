グレタ現象の影で「消された」黒人活動家――環境保護における人種差別

一般によく聞かれる「先進国は環境保護に熱心だが、途上国はそうではない」という言説には先進国側の思い込みという側面がある。ある黒人女性活動家に対する差別は、これを浮き彫りにしている。

5月にミネソタ州で発生した白人警官による黒人暴行致死事件で高まったBlack Lives Matterのうねりは、ウィスコンシン州ケノーシャで8月23日、カリフォルニア州ロスアンゼルスで9月1日に立て続けに発生した白人警官による黒人銃殺事件で、さらに高まっている。

ただし、こうした公権力による差別は社会全体の風潮をある程度反映したもので、警官だけがとりわけ差別的ともいえない。その象徴ともいえるのが、アメリカのAP通信が1月に掲載した写真だった。

この写真は、世界経済フォーラム(ダボス会議)のためにスイスに集まっていた、世界各国の若い女性活動家を写したものだった。その中心にはスウェーデンのグレタ・トゥンベリさんの姿があった。

You didn't just erase a photo



You erased a continent



But I am stronger than ever pic.twitter.com/J34WMXvPAo