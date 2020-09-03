  1. トップ>
記事
  • ロイター

ファーストリテ、8月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋29.8％

［東京　３日　ロイター］ - ファーストリテイリング<9983.T>は２日、８月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比２９．８％増加したと発表した。記録的な猛暑により夏物コア商品の販売が好調だったほか、エアリズムマスクなども人気を集めた。８月の客数は同２６．０％増、客単価は同３．０％増だった。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    宗男氏 菅長官の出馬会見に感動

    鈴木宗男

  2. 2

    安倍政権罵倒で孤立するリベラル

    倉本圭造

  3. 3

    EUも「脱中国」 日本への影響は?

    Ayana Nishikawa（西川彩奈）

  4. 4

    当事者語る 夜の街の苦しい現状

    村上 隆則

  5. 5

    野田聖子総裁なら立民危うかった

    山内康一

  6. 6

    ユーミンへの中傷削除し「反省」

    BLOGOS しらべる部

  7. 7

    橋下氏 不勉強な政権批評に苦言

    PRESIDENT Online

  8. 8

    坂上忍パワハラ疑惑をフジが調査

    文春オンライン

  9. 9

    苦しい石破氏に残された2つの道

    PRESIDENT Online

  10. 10

    ポスト安倍で日本は衰退途上国に

    マガジン9

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。