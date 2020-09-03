［東京 ３日 ロイター］ - ファーストリテイリング<9983.T>は２日、８月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比２９．８％増加したと発表した。記録的な猛暑により夏物コア商品の販売が好調だったほか、エアリズムマスクなども人気を集めた。８月の客数は同２６．０％増、客単価は同３．０％増だった。
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- 2020年09月03日 09:50 (配信日時 09月03日 09:40)
ファーストリテ、8月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋29.8％
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