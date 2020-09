この9月が、今後の日本の政治を変える出発点となるのか、それとも停滞の継続となるのか。 - 9月1日のツイート

フランスでは学校が再開されたが、イタリアでは9月14日から再開される。半年ぶりである。

トランプ大統領の女婿クシュナーが率いる米・イスラエル使節団が、イスラエルから空路、UAEに向かった。この地図にあるように、エジプトとヨルダンが既にイスラエルと国交を樹立している。今週の私のYouTube「中東情勢を理解する5つのポイント」で、この件を詳しく解説した。

A pilot captured an incredible lenticular cloud over Otago, New Zealand, at an altitude of 18,000 feet, featuring what he called "the most impressive cloud" he has seen in 20 years of flying. https://t.co/fkfTTAQ3hn pic.twitter.com/Wxj9pCNbSq