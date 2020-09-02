この9月が、今後の日本の政治を変える出発点となるのか、それとも停滞の継続となるのか。 - 9月1日のツイート

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➡ Au moins 843 000 morts recensés dans le monde

➡ En France, plus de 5400 cas confirmés ont été comptabilisés en un jour >https://t.co/v7G2G20tKy pic.twitter.com/R9t6epz32W — Le Parisien (@le_Parisien) August 31, 2020

フランスでは学校が再開されたが、イタリアでは9月14日から再開される。半年ぶりである。

Une délégation israélo-américaine emmenée par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'est envolée de Tel-Aviv en direction d'Abou Dhabi à bord du "premier vol commercial direct" entre l'Etat hébreu et les Emirats arabes unis, nouveaux partenaires affichés du Moyen-Orient #AFP pic.twitter.com/zuqVT8V3HA — Agence France-Presse (@afpfr) August 31, 2020

トランプ大統領の女婿クシュナーが率いる米・イスラエル使節団が、イスラエルから空路、UAEに向かった。この地図にあるように、エジプトとヨルダンが既にイスラエルと国交を樹立している。今週の私のYouTube「中東情勢を理解する5つのポイント」で、この件を詳しく解説した。

A pilot captured an incredible lenticular cloud over Otago, New Zealand, at an altitude of 18,000 feet, featuring what he called "the most impressive cloud" he has seen in 20 years of flying. https://t.co/fkfTTAQ3hn pic.twitter.com/Wxj9pCNbSq — ABC News (@ABC) August 31, 2020

ニュージーランド、高度6000メートルでパイロットが撮影した雲、不思議な形だ。

『News Socra』の連載で、安倍政権の功罪について、検証してみました。評価すべき業績は多々ありますが、多くの問題点もまた指摘せざるをえません。https://socra.net/politics/%e3%80%90%e8%88%9b%e6%b7%bb%e8%a6%81%e4%b8%80%e3%81%8c%e8%aa%9e%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%ef%bc%8853%ef%bc%89%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b5%85%e8%96%84%e3%81%aa%e6%99%82%e4%bb%a3/?r=1…

7月の完全失業率は2.9％で、前月より0.1%悪化した。また、有効求人倍率も1.08と前月より0.03%低下した。新型コロナウイルスの影響である。経済対策がますます必要になってくる。

‘The virus is real, it's dangerous, it moves fast and it kills,' warned WHO Director-General Tedros after demonstrators took to the streets in Berlin, Paris and London demanding an end to restrictions pic.twitter.com/bS3BqZ7YBl — Reuters (@Reuters) September 1, 2020

ベルリン、パリ、ロンドンなどで、マスクの義務化などの規制に反対するデモが行われていることに対して、WHOのテドロス事務総長が新型コロナウイルスの危険性について警告した。

本日の東京都のコロナ感染者170人、PCR検査数が増えるので、火曜日には感染者数が増える。収束しないまま、冬のインフル流行時となると厄介だ。首相は交代しても、国民の生命と財産を守る仕事は変わらない。

自民党総裁選と前後して、立憲民主党と国民民主党が合流する。この9月が、今後の日本の政治を変える出発点となるのか、それとも停滞の継続となるのか。民主党政権の「失敗」が政権交代そのものへの幻滅を生んだが、誰が、どのような形で新風を吹かせることができるか。政治の閉塞感は続いている。

新型コロナウイルス、伊豆大島で4人の感染が判明。医療資源が不十分なので、島嶼部での感染拡大は困る。ウイルスは観光客が持ち込んだのか、あるいは島民が本土に行って感染したのか。感染経路が分からないのは不安である。

"Akon City": Le rappeur Akon présente sa ville futuriste au Sénégal pic.twitter.com/KJGLP1BGk4 — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2020

セネガルは、ダカール郊外に未来都市を造る計画を明らかにした。最先端技術を駆使した夢が広がる街である。

Rentrées scolaires: comment se déroulent-elles à l’étranger ? pic.twitter.com/ZoumSU8IMj — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2020

欧州などで学校が再開されているが、国によって対応が違う。フランスは11歳以上にマスクを義務化、イタリアは一学級の人数を削減するなど、どの国も試行錯誤を繰り返している。未知なウイルスなので仕方がない。

China targets Australian wine again as trade tensions escalate https://t.co/on8laFhw1m pic.twitter.com/Tni1vaXj0m — CNN (@CNN) September 1, 2020

中国と民主主義陣営との対立が深まっている。オーストラリアは厳しく中国を批判しているが、中国は対抗策として豪州産ワインの輸入を制限。

Bei Demonstrationen in #Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht. Darauf hat sich der Senat bei seiner Sitzung verständigt. https://t.co/hxlqSycVk2 — ZDF heute (@ZDFheute) September 1, 2020

ドイツでは、100人以上の集会には参加者にマスクを義務化する方針。

※この記事は舛添要一氏のツイートを時系列順に並べたものです。