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官房長官に総裁選立候補を要請　長官は明日の立候補表明を明言

15時過ぎより、日頃から菅官房長官にご指導頂いている参院有志11人で、官房長官に総裁選への立候補を要請しました。

私は、長官のご著書「政治家の覚悟」を持参し、「梶山静六先生が長官におっしゃられ、長官が身をもって体現してきた『覚悟の政治』を、このコロナ禍の困難な状況の今こそ、総理総裁として政府全体や国会に浸透させ、真に国家国民のための政治を実現して頂きたく、立候補のご決断をお願いします。身を賭して全力でお支えします」とお伝えしました。

菅官房長官は我々の要請を受け、
「決断しました。明日夕方立候補表明をします」と述べられました。

言葉どおり、新総裁誕生と我が国の未来のために、全力で身を賭してお支えします！


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