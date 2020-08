トランプ大統領「シンゾーは史上最高の首相」に安倍首相も感謝のツイート

安倍晋三首相は31日午前、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、首相を辞任する意向を伝えた。後継首相についても「日米同盟の強化に変わりはない。安心してもらいたい」と話したという。

これを受けてトランプ氏はTwitterを更新し、「友人であり、間もなく職を離れる日本の首相、安倍晋三氏と素晴らしい会話をした」と伝えた。そして「シンゾーはすぐに日本の歴史上最高の首相と認められるだろう。米国との関係はこれまでで最高だった」と最大級の賛辞を送っている。

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man!