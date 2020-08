大坂なおみ選手も棄権　黒人銃撃で米スポーツ界に抗議広がる

米ウィスコンシン州で黒人男性が背後から警官に銃撃された事件への抗議行動が、スポーツ界で広がっている。テニスの大坂なおみ選手は26日、翌日の試合を棄権すると表明した。

ウィスコンシン州ケノーシャでは23日、ジェイコブ・ブレイクさんが警官に背後から7回、銃で撃たれた。ブレイクさんが病院で回復に向かう中、ケノーシャでは抗議デモが続いている。

大坂選手は27日、米ニューヨークで開催されている「ウエスタン・アンド・サザン・オープン」で準々決勝に臨む予定だったが、これを棄権。

ツイッターに、「黒人女性としては、テニスをしているのを見るよりも、すぐに気をつけなければならない重要な事柄があるように感じます」、「黒人に起こった権利剥奪、全身性人種差別、その他の数え切れないほどの怪物は、私の胃を病気にさせます」などと投稿した。

大坂選手はハイチ人の父親と日本人の母親を持つ。大坂選手自身も、日本で人種差別の標的にされている。

日本では昨年1月、日清食品がPRアニメで大坂選手の肌の色を実際よりも白く描いて「白人化」したと批判され、謝罪した。

また、日本の漫才コンビ「Aマッソ」がイベントで、大坂選手は「漂白剤が必要」などと差別発言をし、所属事務所が謝罪した。

米プロバスケットボールNBAは、26日に予定されていたプレーオフ3試合を延期した。ウィスコンシン州が本拠地のミルウォーキー・バックスが、ブレイクさんの銃撃事件に抗議し、オーランド・マジックとの試合をキャンセルしたことなどを受けて決定した。

バックスの本拠地ミルウォーキーは、事件の現場となったケノーシャから25キロしか離れていない。

バックスのシニア・バイス・プレジデントのアレックス・ラスリー氏は、「バスケットボールより大事なことがある。選手やチームの今日の判断は、私たちがうんざりしていることを示している。もうたくさんだ」、「変化が必要だ。私は選手たちを大変誇りに感じており、100%支持する」とツイートした。

熱心なバスケットボールファンであるバラク・オバマ前大統領は、「バックスの選手たちが信念を持って行動したことをたたえる」などとツイッターに投稿した。

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers , and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

ポートランド・トレイルブレイザーとの試合が延期となったロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムズ選手は、「変化を要求する。うんざりだ」とツイートした。

一方、米プロ野球MLBも、26日の少なくとも2試合をキャンセルした。ミルウォーキー・ブルワーズ、シンシナティ・レッズなどが試合を延期したことなどを受けたもの。

ブルワーズは声明で、「ブルワーズとレッズの選手らは今夜の試合でプレーしないことを決めた」、「私たちのコミュニティーや国が痛みを抱えている状況で、できるだけ多くの関心を、人種差別や構造的な抑圧など本当に大事な問題に振り向けたいと考えた」とした。

シアトル・マリナーズも、サンディエゴ・パドレスとの第2戦に臨まないと発表した。

マリナーズのディー・ゴードン選手はツイッターに、「私たちのチームは全員一致の投票で今夜プレーしないことを決めた」と投稿した。

There are serious issues in this country. For me, and for many of my teammates, the injustices, violence, death and systemic racism is deeply personal. This is impacting not only my community, but very directly my family and friends. Our team voted unanimously not to play tonight