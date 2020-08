CDCも「不要なPCR検査はやっぱり不要」

今や新型コロナウイルス対策は,社会・経済活動とリスク低減をどう衡量させていくか,を議論すべきフェーズ。

政府の分科会委員押谷氏が日本感染症学会で提言されているところだ(「感染症学会での~」)。また,安倍総理も感染症法上の分類を見直す可能性があると報じられているが,これもその議論の一環と捉えることができるだろう。

一方で,巷では相変わらず「PCR検査」を拡大しなければ何も始まらない,と思い込んでいる方が多く,厚労委員会でも最大会派野党議員が繰り返し政府に「無料で,誰でも」と迫っている始末。

皆さんご承知のとおり,朝のワイドショーで某薬学部教授とコメンテーターがPCR検査を絶対視するようなやり取りを繰り広げた結果,一部で「PCR教」と揶揄されるほどの状況が生まれていて,他の議論が疎かになってしまっているのだ。

そこで改めて述べる。

PCR検査に費用も労力もかからなければいくら拡げても別にいいが,1回のコストが数万円,採取や検査に結構手間がかかるときているのだから,医学的・疫学的に意味がなければ無闇にこれをやる必要はない。

そしてあの,マスクに対する評価を世界的に一変させた,感染症について世界で最も権威あるCDCの指針は,「症状のある者,濃厚接触者」限定,が基本なのだ。

Considerations for who should get tested

People who have symptoms of COVID-19

People who have had close contact (within 6 feet of an infected person for at least 15 minutes) with someone with confirmed COVID-19

People who have been asked or referred to get testing by their healthcare provider, localexternal icon or state health department.

Not everyone needs to be tested. If you do get tested, you should self-quarantine/isolate at home pending test results and follow the advice of your health care provider or a public health professional.

以下は機械翻訳。

要は,検体が採取されたその瞬間が陰性,というだけの話。その次の瞬間は陽性かもしれない,というわけだ。したがって,疫学的見地からも,いくら検査数を拡大しても,閉鎖された全地域でそこの全人口に対し,同時にやるのでなければ根絶できない。陽性者に対する追跡・隔離が徹底できれば多少の意味は出て来るが,これも無闇に拡大すれば,逆に医療機関や保健所のパンクを招く。先日の沖縄県がその例だ。

他の感染症と同様,医療機関が必要とした場合に検査は行われる,それで十分では?むしろ問題は「検査」が受けられないことではなく,「診療」が受けられないことにある。

そろそろ「世界がー」などとは言わず,冷静に考えてみてください。