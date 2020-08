【トランプの自画自賛】

連日、トランプ大統領が共和党大会に登壇していますが、新型コロナウイルスへの対応の失敗を認めず功績を自画自賛しているという報道が目立ちします。

アメリカ経済は回復しておらず、中央銀行が対応に追われている一方で、最も大きな打撃を打ている業界のひとつでもある航空業界が従業員の大規模な一時帰休に踏み切っているということです。

New York Times はAirline Job Cuts Could Pressure Congress and Trump on Stimulus(航空業界の従業員削減は米議会やトランプに一層の支援に向けて圧力となることも)の中で新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けた航空業界に対する政府支援がない限り、アメリカン航空が10月1日に1万9000人の客室乗務員やパイロット、エンジニアらの従業員の一時帰休に踏み切ると明らかにしたと報じています。

その結果、感染拡大前と比べると従業員は30%にあたる4万人減ることになるとしています。

ユナイテッド航空も3万6000人の従業員の一時帰休の可能性をこれまでに明らかにしているほか、デルタ航空も今週、10月に1941人のパイロットの一時帰休に踏み切らざるを得ないという見通しを示したということです。

アメリカ議会はことし3月、航空会社に対して雇用を維持するために250億ドルを用意し、アメリカン航空は58億ドルの支援を受けたとしています。

ここにきて、アメリカ経済の弱さが顕著になっていて、失業保険としてひとりあたり月々600ドルの積み増しの支援策がなくなったことが影響しているとみられるそうです。

航空業界は、利用者に対してマスクの着用を義務付け、機内消毒の頻度を増やし、座席数を制限するなどの対策を打っているものの、とりわけビジネス客が戻ってきていないということです。

Washington Post は、Trump uses Republican convention to try to rewrite coronavirus history, casting himself as a lifesaving hero(トランプ、共和党大会を使って自らをコロナの救世主と演出し歴史を塗り替えようとしている)の中で、新型コロナウイルスにより17万5000人以上が死亡したアメリカでトランプ大統領が今週始まった共和党大会を利用して自らの対応の正当性を訴えていると伝えています。

これまでウイルスが自然消滅するとかマスクの着用は必要とないと言ってきただけに大会で流された動画は歴史を修正するものだと指摘。

11月の大統領選挙を10週間後に控えて、このままでは9月中旬にはアメリカの死者数が20万人を突破すると政府が予想していて自画自賛のトランプ大統領に現実を突きつけているとしています。

FT はCentral bankers face virus hit to global economy at crisis forum(中央銀行関係者、ウイルスで打撃を受けた経済について議論へ)の中で、各国の中央銀行関係者が1980年代から毎年この時期に集まる恒例の「ジャクソン・ホール」と呼ばれるシンポジウムが27日に始まり、初めてオンラインで開かれると報じています。

去年の会合では米中の貿易摩擦の激化やイギリスのEU離脱が大きなテーマでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大でIMF=国際通貨基金がことしの世界経済が4.9%縮小すると予想する中、さらに厳しい現実が待ち受けているとしています。

これまでも低金利政策などにより中央銀行の武器の少なさが指摘されてきましたが、今回は大胆な金融政策の結果、リスク資産やテック関連株、住宅などの価値を無理に押し上げたのではないかという指摘も出ているとしています。

米FRB=連邦準備制度理事会のパウエル議長は初日の27日に講演する予定で低金利、低物価のもとでの金融政策の枠組みの検証を行うと見られているということです。

ECB=ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁は今回、「ジャクソン・ホール」への出席を見送ったそうです。