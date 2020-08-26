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中国国有企業利益、1─7月は前年比30.4％減＝財政省


［北京　２６日　ロイター］ - 中国財政省が２６日発表した１─７月の国有企業の利益総額は、前年同期比３０．４％減の１兆４８００億元（２１４３億４０００万ドル）だった。

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