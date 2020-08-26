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寄り付きの日経平均は反落、目標達成感などから利益確定売りでスタート


［東京　２６日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比３９円７２銭安の２万３２５７円０５銭となり、反落。前日の急上昇と、コロナ前の水準を回復したことによる目標達成感もあって、利益確定売りからスタートした。

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