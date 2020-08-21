東京都監察医務院によると、今月、東京23区で熱中症で亡くなった人が148人となり、去年の死者数を上回ったことが分かった。（ANNニュース）
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- 2020年08月21日 17:20
東京23区の熱中症死者148人 去年を上回る
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