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東京23区の熱中症死者148人 去年を上回る


　東京都監察医務院によると、今月、東京23区で熱中症で亡くなった人が148人となり、去年の死者数を上回ったことが分かった。（ANNニュース）

【映像】東京23区の熱中症死者148人 去年を上回る

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