［東京 ２１日 ロイター］ - 午後４時３０分に配信した「日本ペイントＨＤ、シンガポール塗料大手が1.2兆円で買収」は、重複して配信されたため削除しました。
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- 2020年08月21日 16:35 (配信日時 08月21日 16:30)
日本ペイントＨＤ、シンガポール塗料大手が1.2兆円で買収
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