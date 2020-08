【TikTok争奪戦】

わずか15秒の短い動画投稿サイトのTikTokをめぐる動きが活発になっています。

中国企業が運営するTikTokをめぐっては、トランプ大統領が目の敵にしていますが、マイクロソフトに続いてオラクルが買い手として名乗りをあげたということです。

オラクルの創業者とトランプ大統領の親しさが話題になっています。

[画像をブログで見る]

FTは、Oracle’s Ellison steps out of character with approach for TikTok(オラクルのトップ、柄にもなくTikTokにすり寄る)の中で、オラクルの操業者のラリー・エリソン氏が今週、中国バイトダンスが運営する短編動画投稿サイトにTikTokのアメリカ事業の買収に名乗りを挙げたと報じています。

この結果、長年のライバルであるマイクロソフトとの間で、ホワイトハウスが今のままでは利用中止を命じているTikTokの買収合戦に発展する可能性があるとしています。

ソフトウエア大手のオラクルはクラウド事業を伸ばしているアマゾン、マイクロソフト、グーグルに水をあけられているだけに、TikTokという若者に人気のSNSアプリを手に入れられれば顧客基盤を拡大し行動データをマーケティングに使えるだろうと解説。

一方で法人相手に事業を展開してきたオラクルに消費者相手のサービスを運営する経験の欠如を指摘する声もあるそうです。

WSJは、Trump Expresses Support for Oracle to Buy TikTok(トランプ、オラクルのTikTok買収に支持を表明)の中で、トランプ大統領がオラクルによるTikTok買収に対して支持する考えを示したことで新たな不確定要素(a fresh wrinkle)ができたと報じています。

トランプ大統領が安全保障上の懸念を理由に、アメリカ企業に売り渡さない限り、アメリカでのTikTokの利用を禁止することにしたため、マイクロソフトが買収に乗り出したほか、Twitterも関心を寄せているということですが、オラクルがどこまで買収交渉を進めているかは不明だということです。

オラクルをめぐる動きを最初に報道したのはFTだと認めています。

オラクルはトランプ政権と近しく、創業者のラリー ・エリソン会長がことし、トランプ大統領のために献金パーティーを開いたほか、サフラ・カッツCEOが2016年にトランプ大統領の政権移行チームに入っていたということです。

オラクルはマイクロソフト同様に法人顧客が主であるものの、マイクロソフトがゲームのXboxを保有するなど消費者相手のビジネスを展開している分だけオラクルの方が買い手として意外性があるとしています。

ReutersはTrump says he postponed trade talks with China(トランプ中国とに貿易交渉を棚上げ)の中で、トランプ大統領が18日、中国との貿易交渉を当面行わない考えを示したと伝えています。

アリゾナ州ユマで行われたイベントでトランプ大統領は、中国との貿易協議から身を引くかどうかの質問に答えたものです。

アメリカと中国は今月15日に交渉の第一段階(フェーズ1)について協議する予定でしたが、キャンセルになったということです。