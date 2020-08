コロナ禍で世界に広がる『あつ森』現象 その歴史をTwitterで振り返る

任天堂に史上空前の営業利益をもたらし、全世界で2240万本も売れた無人島開拓シミュレーションゲーム『あつまれ どうぶつの森』(略して、あつ森)。その影響はTwitterにも及び、ゲームに関する会話量が3月後半以降に71%も増加。ユニークユーザー数も38%増えたという。

そこで意を決して、過去のあつ森の全ツイートを日本語と英語で遡って見てみることにした。ここにはきっとこれからのエンタメを考える上で、重大なヒントが埋もれているかもしれない。

とはいえ心境は、もはやエベレスト登山に挑戦するかのよう…。さすがにすべてのツイートは量が多すぎるため、100リツート以上されたツイートを中心に、気になったものを掘り下げていく方向で山を登ってみることにした。

というわけで、まずは発売初日である2020年3月20日(金)。その日、いったいどんな動きがTwitterでは見られたのだろうか?

まだ販売店が閉まっている2020年3月20日の午前0時。まずダウンロード版のあつ森の発売が始まった。その瞬間から大量のVTuberたちが、YouTubeであつ森のゲーム配信を一斉にスタート。その数、少なくとも200人以上にも及ぶ。

それと同時に、それらあつ森VTuberをスプレッドシートで一覧化し、リンクをつけてチャンネルへと飛べるようにした人も出現。時間の経過とともにVTuberの人数は膨れ上がっていき、最終的には500人近くのVTuberが配信をしたことが確認されている。

そんなVTuberたちに対して、“V”ではないリアルなYouTuberたちも負けていない。発売当日からヒカキンや、水溜りボンドのカンタといった有名どころもあつ森動画を抜け目なく投稿し、さらに、ぬいぐるみ芸で知られるお笑い芸人のパペットマペットや、『鬼滅の刃』の主人公役などでも知られる声優の花江夏樹もYouTubeで配信を始めたために、その日のYouTubeはあつ森一色となった。

また、それら番組に混じって、ゲーム画面をキャプチャしただけのショート動画もTwitterなどに大量に投稿されていく。あつ森になって初めて、簡単に動画を録画してSNSに投稿できるようになったのだ。この新機能では、ボタンを押してから録画が始まるのではなく、ボタンを押すまでの最大30秒分が遡って録画される。つまり偶然起きたゲーム内のハプニングを、逃すことなく後で記録できるというわけだ。

実際に発売日に早速投稿されたこのショート動画では、プレイヤーが虫を採ろうとしていたら、コンピュータによって動かされた島の住民(緑のクマ・チャーミー)がたまたまその上に座ってしまったというハプニングを記録している。虫を踏みつぶしたあとに「何か?」という表情でプレイヤーを見つめ返すチャーミーの表情。これにグッときた人が多かったようで、リツイート数は30.6万、いいねは95.8万を記録。さらにこの動画は、2日のタイムラグを挟んで英語圏のTwitterでも拡散した。

発売の瞬間から急激に充実していく、あつ森周りの動画コンテンツ。一方で静止画コンテンツもまた大量に供給されていく。

発売されたその日から、Twitterなどであつ森漫画を公開する漫画家が現れ、以降、膨大な数のあつ森漫画がプロアマ多方面から投稿されることになる。それはイラストについても同様で、自分のタッチでお気に入りあつ森キャラを描く人や、プレイした感想を早速イラストにまとめて伝える人、そしてキャラを擬人化する人が、その日のうちに登場する。

ちなみにこのキャラ、元はシーズー犬の「しずえ」(島の役場の職員)なのだが、上記イラストにも出ている麦茶にご注目いただきたい。これが外国人には何かわからず…

Our girl got whiskey on the rocks #AnimalCrossingDirect pic.twitter.com/4Fv7tHdwYT

朝からウィスキーをロックで飲んでるやばい女として発売前から話題に。そのため、同日発売されたゲーム『DOOM Eternal』と祝杯を交わすイラストが投稿されるなど、“呑んだくれのしずえ”というキャラクターが英語圏で流行し、やがてそれは日本でも話題となる。

発売当日の英語圏のTwitterは、日本とはまるで違う雰囲気だ。やや商売っ気を感じるYouTuberなどで賑々しい日本のタイムラインとは打って変わって、どこかのんびりとしていてゲーム配信者の数も少なく、上のイラストのようなDOOMと勝手にコラボさせたファンアートが目立つ。中でもこのライブ動画は力作だ。この日のために用意周到に作られたものなのだろう。

このようにあつ森は発売の瞬間、あるいは発売前から、VTuberやYouTuber、芸能人、声優、漫画家、イラストレーターといったほうぼうの才能によっておもしろ画像や動画などが怒涛の勢いで供給されていったわけだが、彼らに負けないスピード感で食い込んできたある勢力の存在も見逃せない。“お菓子勢”だ。

住民たちのアイシングクッキーたくさん作りました

みなさんお気に入りの子はいますか?



I made icing cookies of various villigars. Do you find your favorite one in my work?#どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch#どう森家庭科部 pic.twitter.com/fwLPc0GPDh