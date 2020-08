【米民主党大会と気候変動対策】

アメリカ大統領選挙のハイライトの政党大会は今回、異例のオンラインで行われています。初日の民主党大会を見ていましたが、ZOOM会議みたいでなかなか熱気が伝わりませんね・・。

日本時間のきょう10:00からの2日目でバイデン候補が大統領に指名されますが、初日には、オバマ前大統領のミシェル夫人がパッションあふれる演説を行ったと一斉に報じられています。

今回の大統領選挙は、トランプ大統領の信任投票意味合いとは別にコロナ対策、景気、人種差別問題が争点と言われていますが、エネルギー/気候変動対策も重要だそうです。

Washington Post は、Virtual convention begins with focus on race and justice(人種と正義を焦点にしたオンライン民主党全国大会はじまる)の中で、17日に始まった米民主党のオンライン大会で、オバマ前大統領のミシェル夫人がトランプ大統領を真正面から鋭く批判して最大のスターだったと報じています。

新型コロナウイルスの感染拡大への対応やBlack Lives Matterの運動への対応に失敗したとした上で「トランプ大統領は任務を達成する十分な時間があったにもかかわらず、やらなかった。いま必要なことをなしえない。われわれが必要としている大統領ではない」と述べました。

トランプ大統領は最近のインタビューで新型コロナウイルスについてIt is what it is(それ以上でもそれ以下でない)と述べたことを踏まえて、トランプ大統領の能力についてIt is what it isと続けたそうです。

New York Times はAll the Republicans Who Have Decided Not to Support Trump(トランプ不支持を決めた共和党の議員ら)の中で、トランプ大統領のコロナ対応や経済立て直しの失敗を理由に、共和党の議員の中にはトランプ大統領を支持しないと明言したり、野党のバイデン候補を支持するとまで表明したりする人が出ていると報じています。

支持しないとしているのは、ブッシュ元大統領、元大統領候補のロムニー上院議員、最近暴露本を出版したボルトン前大統領補佐官。バイデン候補の支持を表明しているのは、2016年にトランプ氏と指名争いを展開したオハイオ州のケーシック前知事、パウエル元国務長官。

FT はBiden gambles on placing climate change at heart of US energy policy(バイデン、気候変動を米エネルギー政策の核に据える賭けに)の中で、アメリカのシェールオイルの台頭を後押したオバマ政権の副大統領を務めながら、バイデン候補はエネルギー政策を抜本的に見直し(root-and-branch overhaul)、気候変動対策を核に据えることにしていて、側近が化石燃料業界に対する攻勢に懸念を示していると伝えています。

計画では2050年までにゼロエミッションを達成し、公共交通機関を電化し、電気自動車の普及に必要な充電ポイントを増やすなどして、今後4年で2兆ドルを使ってコロナ後の景気刺激柵の意味も込めて温暖化対策を進めるもので、中東情勢という地政学から中国とのクリーンテックをめぐる開発競争まで幅広い分野に影響を与えるとしています。

トランプ大統領は石油の開発を後押しするために環境規制を緩和するなどしてアメリカの「エネルギー独占(energy dominance)」を訴える一方で、バイデン候補は地球温暖化対策の枠組みのパリ協定に復帰することを表明。

エネルギー政策は11月の大統領選挙の主要な争点であると同時に、大統領選挙の結果がアメリカのエネルギー政策を決定づけると指摘しています。