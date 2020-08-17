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静岡・浜松市で41.1度を観測 国内最高タイ記録


　静岡県浜松市で17日、午後0時10分に気温41.1度を観測した。2018年に埼玉県熊谷市で記録した41.1度に並び、国内最高気温のタイ記録となった。 （ANNニュース）

映像：コロナと熱中症は症状がほぼ同じ？

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