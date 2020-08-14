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沖縄県で新たに106人の感染確認 5日ぶりの100人超


　沖縄県によると、きょう県が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は106人だった。新規の感染者が100人を超えるのは、158人が確認された9日以来、5日ぶりとなる。 （ANNニュース）

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