沖縄県によると、きょう県が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は106人だった。新規の感染者が100人を超えるのは、158人が確認された9日以来、5日ぶりとなる。 （ANNニュース）
記事
- 2020年08月14日 17:55
沖縄県で新たに106人の感染確認 5日ぶりの100人超
- ABEMA TIMES
- ABEMA公式のエンタメ＆ニュースサイト
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
国民議員 無責任な玉木氏に仰天
- facebook110
-
2
よしのり氏 堀江氏の主張に賛同
- facebook9
-
3
コロナで他人を攻撃する日本人
- facebook167
-
4
感染拡大 政府に翻弄される沖縄
- facebook82
-
5
ポリ袋はエコ 製造会社涙の訴え
- facebook259
-
6
木下サーカス 収入90%減のピンチ
- facebook54
-
7
昼カラ実態「過激なキャバクラ」
- facebook182
-
8
合流賛成派にも配慮した玉木代表
- facebook50
-
9
小池都知事の思い付き公約に疑問
- facebook218
-
10
韓国に完敗した日本のエンタメ
- facebook6