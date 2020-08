コピペ率９３％の首相の２つのテキストが起こした騒動を検証する〜「正直言って新しい切り口なんて残されてないでしょ」この海外コメントに尽きると思う

さて2つのテキストがそっくりであると話題です。

毎日新聞記事から。

2つのテキストは首相官邸サイトで公開されています。

2つのテキストがどのくらいそっくりなのか、科学的に分析してみましょう。

私は工学系大学などで講師をしている関係で主に工学系ですが学生の論文を読む機会が多いのですが、剽窃チェッカーでコピペはチェックしています。

剽窃(ひょうせつ,Plagiarism)とはいわゆるコピペであります、他人の技術的成果物をクレジット表示することなく論文に取り込むという、学術論文では絶対にあってはならない禁じ手であります。

ほっとくと課題レポートなどコピペの巣窟(そうくつ)になってしまうので、最初にしっかりとチェックし学生に突き返し、コピペはバレることを知らしめるのです。

たとえばこのようなのです。

さて 「広島あいさつ文」をベースに「長崎あいさつ文」がどのくらいコピペされているのか、数値で示します。

うむ、コピペ率87%であります、タイトルや日付を除けば93%、異なる箇所は5箇所だけです。

赤い部分が広島あいさつ、青い部分が長崎挨拶、黒い部分が共通(コピペ)部分です。

学生A君(広島あいさつ)をコピペした学生B君(長崎あいさつ)のレポートなら完全にアウトであります、突き返します。

ただ今回は2つのレポートは共に文責が安倍晋三氏であり、たとえ一言一句違わなくとも再利用は個人の自由ではあります、剽窃には当たりません。

日本メディアが首相そっくりあいさつを批判している本件は、海外メディアでも複数とりあげられています。

英ガーディアン紙は「日本の首相が広島と長崎で怒りを巻き起こした」と報じています。

Japan PM sparks anger with near-identical speeches in Hiroshima and Nagasaki