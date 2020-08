【米大統領選2020】 民主党の副大統領候補にカマラ・ハリス上院議員　バイデン氏が発表

米大統領選で野党・民主党候補になるジョー・バイデン前副大統領は11日午後(日本時間12日早朝)、共にホワイトハウスを目指す副大統領候補として、カマラ・ハリス上院議員(55、カリフォルニア州選出)を選んだ。検察官出身のハリス氏は、アメリカで初めてアフリカ系とインド系のルーツをもつ女性副大統領候補となる。

昨年12月まで大統領選に出馬していたハリス上院議員は長いこと、民主党で最有力の副大統領候補と目されていた。

バイデン氏はツイッターで、ハリス氏を「選んだと発表するのはとても光栄です」と書いた。ハリス氏は「普通の人のために恐れ知らずに闘う、この国で特に優れた公職者の1人」だとたたえた。

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

ハリス氏もツイッターで、「ジョー・バイデンは一生をかけて私たちのために闘ってきたので、アメリカ人を団結させることができます。大統領として、私たちの理想に見合うアメリカを築いてくれます。民主党の副大統領候補として彼と一緒に行動すること、彼をなんとしても私たちの最高司令官にすることを、光栄に思います」と書いた。

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.